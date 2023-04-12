السعودية: 6 متوفين دماغياً يتبرعون بأعضائهم إلى 13 مواطناً

حصل فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء، على 6 موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغيًا، أسهمت في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطنًا كانوا يعانون أمراض القصور العضوي.

وأسهمت الأعضاء في إجراء عمليات زراعة كلى لـ 5 مرضى عانوا لفترات طويلة جلسات الغسيل الدموي، وزراعة كبد لـ 5 آخرين عانوا أمراض القصور الكبدي، فضلًا عن 3 عمليات زراعة رئة لمواطنين عانوا القصور الرئوي.

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ومن جانبه، أكد المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء طلال القوفي، أن عملية توزيع الأعضاء تمت وفق الأخلاقيات الطبية، وبما يضمن عدالة التوزيع بحسب الأولويات الطبية للمرضى.

وأعرب "القوفي" عن عظيم امتنانه وتقديره لعوائل المتوفين التي آثرت التبرع بأعضاء ذويهم، داعياً الله أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته.