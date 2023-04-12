السعودية.. المرئي والمسموع تُخالِف مثير النعرات القبلية على تيك تو
العقوبة تضمنت نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال
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أصدرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، مخالفة على أحد صانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، نشر محتوى مخالفاً يثير النعرات القبلية والعنصرية بين أفراد المجتمع على منصة "تيك توك".
وتضمنت العقوبة على المخالف نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال.
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وكانت الهيئة تصدت لأكثر من 4 آلاف مخالفة إعلامية، أسهم الجمهور بالكشف عن قرابة 15% منها خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.
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