بالفيديو.. سيول كالأنهار تجرف شاحنة محملة بالإبل في السعودية

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة مصير الإبل بعد تداول مقطع فيديو لشاحنة محملة بالجِمال جرفتها السيول في منطقة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة.

وأدت السيول التي اجتاحت شرق الحناكية بالمدينة المنورة، إلى انقلاب الشاحنة وبداخلها مجموعة من الإبل.

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ويُظهر الفيديو قوة السيل، حيث سُمع أيضا صوت رجل يقول: "الله يعوض عليه، أنقذنا الرجال ولكن لن نستطيع فعل شيء للجِمال".

سيول كالأنهار في المدينة

واستمرت الحالة المطرية الرمضانية التي تشهدها السعودية، حيث تساقطت كميات كبيرة من الأمطار السيلية والبرَد على مكة والمدينة والقصيم، كما أغرقت مياه الأمطار والسيول شوارع وطرقات منطقة مكة المكرمة، مع جريان السيول كالأنهار بمنطقة القصيم.

ويعتقد خبراء الطقس أن التغييرات البيئية قادمة إلى هذه المنطقة من العالم، ما يغير حالتها الصحراوية القاحلة الجافة التي عرفت بها منذ آلاف السنين.

وقال خبير الطقس والأرصاد الجوية، خالد الزعاق، إن العالم يعيش الآن حقبة زمنية أصبحت فيها التغيرات المناخية حقيقة كونية لا تقبل الجدل، مشدداً على أن هذه التغيرات قادمة لا محالة.