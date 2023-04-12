اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سحابة الجوف
سحابة الجوف
السعودية

سحابة نادرة تخيم على سماء مدينة الجوف

تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الجوف

الرياض _ العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خيمت سحابة مهيبة ماطرة على سماء منطقة الجوف شمال السعودية، والتي وصفت بالضخمة والنادرة في الشكل واللون، لتهطل بعدها أمطار غزيرة وحبات البرَد، شملت الجوف والمدن المجاورة من القريات والقصيم ودومة الجندل.

مشهد السحابة الذي تداولها عدد من المهتمين والنشطاء على منصات التواصل الاجتماعية، والتي نقلت عبرها مشاهد أخرى لتساقط حبات البرد الذي حطم زجاج عدد من السيارات، حيث تشهد منطقة الجوف، تقلبات جوية ربيعية، وهطولًا للأمطار، ما بين أمطار متوسطة لغزيرة، شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

السعودية: تخصيص مقدمتي الدور الأول وسطح الحرم للطواف السعودية الحج والعمرة السعودية: تخصيص مقدمتي الدور الأول وسطح الحرم للطواف
مادة اعلانية

في حين، ورد تحذير من المركز الوطني للأرصاد عن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة الجوف خلال ساعات يوم الأربعاء، ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
جمهوريون يطالبون بإدراج مافيا المخدرات على قوائم الإرهاب أو قصف المكسيك جمهوريون يطالبون بإدراج مافيا المخدرات على قوائم الإرهاب أو قصف المكسيك
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط