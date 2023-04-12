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جمال تقطع السيل
مشهد من الفيديو

شاهد.. قطيع من الإبل يعبر سيلاً في السعودية

العربية.نت - حامد القرشي
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في مشهد وصف بالجميل، راج مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لقطيع من الإبل تعبر سيلاً بالقرب من العقلان غرب منطقة القصيم، التي تشهد خلال اليوم أمطارا غزيرة، سال على إثرها العديد من السيول والشعاب الشهيرة في المنطقة، منها شعيب أبو نبطة شمال الفويلق شمال غرب القصيم.

وبدا المشهد مميزاً حينما كانت الإبل تشق طريقها وسط السيل بدلاً من سيرها المعتاد على رمال الصحراء.

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قال الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني: "حسب المراصد، يُتوقع خلال الـ 36 ساعة القادمة من اليوم الأربعاء إلى ظهر الخميس، استمرار الحالة الممطرة السادسة عشرة"‬⁩.

وأضاف الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "متوقع عاروض سحابي يتحرك من شرق الشمالية وجنوب حائل نواحي القصيم ثم حفر الباطن والصمان والكويت ثم المحافظات الشمالية لمنطقة الرياض الزلفي ثم المجمعة ثم شقراء ثم ثادق ورماح وحريملاء ثم الدرعية فالعاصمة الرياض ثم الدوادمي والقويعية والمزاحمية والخرج ثم الحريق وحوطة بني تميم ثم الشرقية، تشمل أجزاء من مناطق المدينة ومكة والباحة وعسير ونجران واليمن وعُمان والامارات والبحرين".

وذكر أن الأمطار المتوقعة من خفيفة إلى متوسطة وأحياناً غزيرة، وربما تسقط حبات برد وتتكون سيول، وسط رياح مغبرة.

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