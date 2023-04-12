وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى جدة

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب نائب وزير الخارجية بالمقداد الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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