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نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد من 3
نائب وزير الخارجية السعودي يستقبل وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد
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وزير الخارجية السوري فيصل المقداد يصل إلى جدة

وزير الخارجية السعودي دعا نظيره السوري لزيارة المملكة لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية

العربية.نت
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مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية السعودية سوريا والأسد مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

استقبل نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية السوري الدكتور فيصل المقداد، وذلك لدى وصوله إلى مطار الملك عبدالعزيز في محافظة جدة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورحب نائب وزير الخارجية بالمقداد الذي يزور المملكة العربية السعودية في إطار دعوة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لعقد جلسة مباحثات تتناول الجهود المبذولة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة السورية يحافظ على وحدة سوريا وأمنها واستقرارها، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة في سوريا.

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