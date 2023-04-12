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أمطار المدينة المنورة
أمطار المدينة المنورة

لحظات عاشها زوار المسجد النبوي تحت زخات المطر

تكثف وكالة المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ جهودها في أعمال تنظيف الحرم الشريف وتهيئته للزوار والمصلين

العربية.نت - حامد القرشي
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في لحظات إيمانية محملة بنسائم روحانية خلال شهر رمضان، ارتفعت أكف المصلين والزائرين في المسجد النبوي بالدعاء تحت زخات المطر، وبللت الأمطار رؤوس الزوار وسط استمتاعهم بالأجواء التي شهدتها المدينة المنورة، نهار اليوم الخميس.

من جهتها، تكثف وكالة المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ، جهودها تزامناً مع هطول الأمطار في أعمال تنظيف الحرم الشريف وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين.

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ومن ضمن خطتها لمواجهة الأمطار، تحرص الوكالة على فتح المظلات ورفع السجاد من المواقع المكشوفة، وتكثيف أعداد العمالة وتزويدهم بالمعدات للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، وذلك في سياق تطبيق خطة الطوارئ للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين، ويأتي ذلك حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرم الشريف عبادتهم بكل يسر وسهولة.

أمطار على المسجد الحرام
أمطار على المسجد الحرام
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