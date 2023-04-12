لحظات عاشها زوار المسجد النبوي تحت زخات المطر
تكثف وكالة المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ جهودها في أعمال تنظيف الحرم الشريف وتهيئته للزوار والمصلين
في لحظات إيمانية محملة بنسائم روحانية خلال شهر رمضان، ارتفعت أكف المصلين والزائرين في المسجد النبوي بالدعاء تحت زخات المطر، وبللت الأمطار رؤوس الزوار وسط استمتاعهم بالأجواء التي شهدتها المدينة المنورة، نهار اليوم الخميس.
من جهتها، تكثف وكالة المسجد النبوي ممثلة في وكالة الأمن والسلامة ومواجهة الطوارئ، جهودها تزامناً مع هطول الأمطار في أعمال تنظيف الحرم الشريف وسطحه وساحاته ومرافقه وتهيئته للزوار والمصلين.
21 رمضان..— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) April 12, 2023
ساحات #المسجد_النبوي
اللهم أجعلها أمطار خير وبركة.#امطار_المدينة #المدينة_المنورة
عدسة: ماجد سندي pic.twitter.com/dd5ytdog9z
ومن ضمن خطتها لمواجهة الأمطار، تحرص الوكالة على فتح المظلات ورفع السجاد من المواقع المكشوفة، وتكثيف أعداد العمالة وتزويدهم بالمعدات للمساهمة الفعالة في عملية التجفيف، وذلك في سياق تطبيق خطة الطوارئ للمحافظة على سلامة الزوار والمصلين، ويأتي ذلك حرصا من وكالة شؤون المسجد النبوي على تقديم كافة الخدمات وتذليل العقبات وتوفير أجواء آمنة مطمئنة ليؤدي قاصدو الحرم الشريف عبادتهم بكل يسر وسهولة.
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