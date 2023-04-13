سقط أثناء أدائه العمرة.. هذه تفاصيل إنقاذ معتمر من نزيف داخلي

تعرض معتمر من الجنسية النيجيرية يبلغ من العمر 50 عاماً إلى سقوطه أثناء أدائه مناسك العمرة في مكة المكرمة، ما استدعى تدخل الفرق الطبية لإنقاذه.
وأوضح المتحدث الرسمي لتجمع مكة الصحي حاتم المسعودي لـ "العربية.نت"، تمكن الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة المريض، والتعامل مع الحالة على الفور وتلقيها الإسعافات الأولية الطارئة بكل دقة وسرعة.
وقال: "اتضح بعد عمل الفحوص اللازمة من أشعة وتحاليل بوجود كسر في أحد الأضلاع للجهة اليمنى من منطقة الصدر، ما أدى إلى نزيف داخلي تجمع حول الرئة، مسبباً أزمة تنفسية للمعتمر، وبعد التأكد من استقرار الحالة تم نقل المريض إلى مستشفى النور بمكة المكرمة بشكل عاجل، وتلقي الخدمة والرعاية الطبية التخصصية المطلوبة".
كما أكد أن تجمع مكة المكرمة الصحي على جاهزية تامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، كما مستشفى أجياد للطوارئ تعمل بكامل طاقتها الاستيعابية وطاقمها الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
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