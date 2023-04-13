شاهد.. سقوط مروع لحافلة من أعلى جسر في الرياض

أعلنت فرق قوات الدفاع المدني في العاصمة السعودية عن سقوط حافلة من أعلى جسر في الرياض، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلهم إلى المستشفى.
وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان صادر لها، اليوم الخميس، بنقل المصابين إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة، كما جرى تنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
من جانبهم، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة تظهر انقلاب الحافلة المروع وتجمهر عدد من الأشخاص حولها بوجود سيارات الدفاع المدني والفرق الإسعافية والمحاولات الإنقاذية للمصابين بالإخلاء الطبي.
كما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحادث مطالبين بتغيير الحواجز الحديدية على أطراف الجسور إلى إسمنتية، وعلى أهمية تدريب سائقي الحافلات وإخضاع المركبات للفحص الدوري بشكل مستمر لتجنب هذه الحوادث المميتة.
-
فيديو دموي لا يوصف لنحر رقبة جندي أسير.. وموسكو تحققلحظات دموية لا توصف وثقها فيديو مرعب لجندي روسي على ما يبدو يمسك أسيراً ويحز رقبته بسكين.فقد وثقت تلك المشاهد التي حذفتها منصة تويتر لاحقاً وغيرها من ... العرب والعالم
-
فيديو مريب للروبوت الأكثر تقدماً.. يتحدث عدة لغات ولهجات!حصد فيديو لروبوت ذكاء اصطناعي تبلغ مدته دقيقتان و35 ثانية أكثر من مئتي ألف مشاهدة في الأيام الأربعة التي تم بثه فيها على الهواء مباشرة.وشارك باحثون ... تكنولوجيا
-
ياسمين صبري تطل بـ"النقاب".. وتثير التساؤلات عن ارتدائها الحجابأثارت صورة نشرتها الفنانة المصرية ياسمين صبري وهي ترتدي العباية السوداء والنقاب الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل الإجتماعي.ونشرت النجمة صورة عبر ... ثقافة وفن