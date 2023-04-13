شاهد.. سقوط مروع لحافلة من أعلى جسر في الرياض

أعلنت فرق قوات الدفاع المدني في العاصمة السعودية عن سقوط حافلة من أعلى جسر في الرياض، نتج عنه حالة وفاة وعدد من الإصابات تم نقلهم إلى المستشفى.

وأفادت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان صادر لها، اليوم الخميس، بنقل المصابين إلى المستشفى بواسطة الجهة المختصة، كما جرى تنفيذ الجانب الوقائي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.

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من جانبهم، تداول نشطاء التواصل الاجتماعي صورة تظهر انقلاب الحافلة المروع وتجمهر عدد من الأشخاص حولها بوجود سيارات الدفاع المدني والفرق الإسعافية والمحاولات الإنقاذية للمصابين بالإخلاء الطبي.

كما تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الحادث مطالبين بتغيير الحواجز الحديدية على أطراف الجسور إلى إسمنتية، وعلى أهمية تدريب سائقي الحافلات وإخضاع المركبات للفحص الدوري بشكل مستمر لتجنب هذه الحوادث المميتة.