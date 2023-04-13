شاهد انهيار سقف كلية بحفر الباطن نتيجة الأمطار الغزيرة

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو من داخل كلية البنات في جامعة حفر الباطن، يظهر تأثر المباني بالأمطار الغزيرة، ما أدى إلى سقوط السقف بالكلية العلمية أمس الأربعاء.

وقد أثار تأثر بعض مباني "مجمع الياسمين" بالأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة حفر الباطن خلال الأيام القليلة الماضية، قلق السعوديين.

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كما أثارت الواقعة غضب الطالبات وأولياء الأمور لعدم تعليق الدراسة في مثل هذه الحالة المناخية، التي صدرت بشأنها تحذيرات من المركز الوطني للأرصاد، نظراً لخطورة تلك الانهيارات على سلامة التلميذات.

رصد التسرب

من جهته، قال المتحدث الرسمي لجامعة حفر الباطن، باسم المحيميد، إن الجامعة تحرص على سلامة منسوبيها وطلابها، وتضع ذلك في المقام الأول.

وأضاف أنه جرى رصد التسرب في أحد ممرات المباني المؤقتة للجامعة، وجرى التعامل مباشرة معه دون حدوث أي إصابات.

كما أشار إلى أن الجهات واللجان المختصة نفذت أعمال عزل للمبنى وباشرت أعمال الصيانة الطارئة له، مع متابعة الوضع باستمرار، مؤكداً إصدار توجيه بتحويل الدراسة عن بعد احترازاً.

كذلك بيَّن بأن الجامعة لا تزال تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص، إلى إيجاد حلول للمباني التي تتأثر بهطول أمطار مصحوبة برياح شديدة.

حالة الطقس المتوقعة اليوم

وأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس على مختلف مناطق المملكة.

كما أوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وعلى أجزاء من مناطق الرياض والقصيم والشرقية.

كذلك أضاف أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار سيستمر، وسيحد من مدى الرؤية الأفقية، وتكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.

ولفت إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: 32 درجة بمكة المكرمة والدمام، و26 درجة بالمدينة المنورة، و30 درجة بالرياض، و29 درجة بجدة، و24 درجة في أبها.