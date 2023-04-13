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الصورة التي خطفت الألباب
من تصوير المصور السعودي عبد الرحمن السهلي

"كاللؤلؤ المنثور".. صورة تخطف الأنظار للمعتمرين لحظة سجودهم

العربية.نت - نادية الفواز
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في مشهد اكتسى باللون الأبيض، تمكن مصور سعودي من اقتناص لحظة مهيبة للمعتمرين وهم ساجدون في صحن المطاف وسط المسجد الحرام وبالقرب من الكعبة المشرفة، والتي خطفت أنظار رواد مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم العربي.

وشارك المصور السعودي عبد الرحمن السهلي رواد منصات التواصل، لقطات متنوعة من داخل المسجد الحرام، مسلطًا الضوء على زوايا فريدة من نوعها للمصلين. وأوضح السهلي لـ"العربية.نت" أنّه التقط هذه الصورة أثناء صلاة العصر، واصفًا المعتمرين بأنهم "مثل البنيان المرصوص"، حيث انحنت رؤوس المعتمرين وجميعهم بلباس واحد.

طواف المعتمرين حول الكعبة - تصوير عبدالرحمن السهلي
طواف المعتمرين حول الكعبة - تصوير عبدالرحمن السهلي
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كما عبّر مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بجمال المشهد، إذ وصف أحد المعلّقين المنظر بأنه يشبه "اللؤلؤ المنثور"، كما ذكر البعض أن الصورة تبعث في النفس مشاعر الروحانية والطمأنينة والسكينة.

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