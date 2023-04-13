فيديو ولا في الخيال.. صاعقة تضرب سيارة خلال رحلة برية بالسعودية!
أثار مشهد غريب انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية، لصاعقة رعدية قوية تضرب سيارة في إحدى المناطق السعودية، حيرة مستخدمي مواقع التواصل.
فقد أظهر الفيديو صاعقة تضرب مركبة كانت تقل مجموعة من الشباب في رحلة برية على ما يبدو، إلا أن قائدها نجا.
وقال المتحدث في المقطه الرائج، إن الصاعقة نزلت على عمود الإشارة "الإريل" الخاص بجهاز التواصل للرحلات البرية، والذي تم تركيبه في أعلى السيارة، كما ضربت المرآة، فسحبت الكهرباء من السيارة.
في حين بدت مجموعة من الشباب مجتمعين على جلسة فطور بالقرب من جريان أحد السيول.
فيما تباينت ردود الأفعال والآراء حول واقعية المشهد، لاسيما أنه لا يصدق، ورجح الكثيرون أن يكون مركباً.
وتشهد معظم مناطق السعودية، خلال هذه الأيام عواصف رعدية وهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار الرعدية الربيعية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من يوم الجمعة المقبلة حتى يوم الثلاثاء 18 إبريل.
وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي في"تويتر"، توقعاته المطرية التي شملت مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم ونجران والرياض والشرقية وحائل وتبوك والجوف والشرقية.
-
السعودية.. "المرئي والمسموع" تُخالِف مثير النعرات القبلية على تيك توكالعقوبة تضمنت نشر اعتذار وإغلاق الحساب لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 30 ألف ريال السعودية
-
السعودية: 6 متوفين دماغياً يتبرعون بأعضائهم إلى 13 مواطناًحصل فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء على 6 موافقات للتبرع بالأعضاء من متوفين دماغيًا، أسهمت في إنقاذ وتحسين جودة حياة 13 مواطنًا السعودية
-
شاهد.. قطيع من الإبل يعبر سيلاً في السعوديةفي مشهد وصف بالجميل، راج مقطع فيديو بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي في السعودية لقطيع من الإبل تعبر سيلاً بالقرب من العقلان غرب منطقة القصيم، ... السعودية