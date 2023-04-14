تدريب رائدي فضاء سعوديين على الاستجابة لحالات الطوارئ

أعلنت الهيئة السعودية للفضاء أن رائدة الفضاء ريانة برناوي، ورائد الفضاء علي القرني، يخضعان حاليا لتدريب على الاستجابة لحالات الطوارئ، وذلك ضمن برنامج المحاكاة "HERA".

كما أضافت الهيئة أن هذا النوع من التدريبات يتطلب من طاقم المهمة إظهار قدرتهم على اتخاذ الإجراء المناسب لمختلف الحالات الطارئة.

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يذكر أن رحلة رائدي الفضاء علي وريانة إلى محطة الفضاء الدولية ستنطلق في مايو المقبل، حيث سيجريان 11 تجربة بحثية علمية في عدة مجالات منها الأبحاث البشرية وعلوم الخلايا والجاذبية الصغرى.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد كشفت عن المهام والأبحاث العلمية، التي سيتم إجراؤها خلال رحلة رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي، وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة الفضائية في محطة الفضاء الدولية (ISS)، في الربع الثاني من العام الحالي 2023م، ضمن برنامج المملكة لرواد الفضاء.

وأعلنت الهيئة أن رائدي الفضاء سيقومان مع طاقم المهمة خلال الرحلة بإجراء 11 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى، وهي حالة انعدام الوزن في الفضاء، وتلك الأبحاث ستعزز نتائجها مكانة المملكة عالميا في مجال استكشاف الفضاء، وخدمة البشرية، وتؤكد دور مراكز الأبحاث السعودية في إحداث تأثير علمي في هذا المجال، بالإضافة إلى إجراء ثلاث تجارب تعليمية توعوية.