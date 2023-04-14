مشهد لا يصدق.. صاعقة تضرب حافلة بالسعودية وتطير الإبل جثثاً

أثار مشهد غريب انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، لصاعقة رعدية قوية ضربت مقطورة وعدداً من الإبل.

وتداول ناشطون مقطعاً يحكي تأثير الصواعق على الممتلكات ومشاهد لآثار الرياح الهابطة والعواصف الرعدية في نفود السر شمال شرق ‎الدوادمي.

#امطار_الرياض_الان #الخميس_الونيس

صاعقه مطريه تضرب عصر يوم الأربعاء كرفان وجيب وأبل احد المواطنيين في نفود السر الله

يعوض عليه..

المنظر بعد الصاعقه كأن ماحدث بفعل سقوط صاروخ مدمر. pic.twitter.com/OSTauL9zZh — فالح بن صقر (@falehsager) April 13, 2023

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تحطم مقطورة

وفي التفاصيل التي وثقها مواطن مقطع فيديو أظهر نفوق عدد من الإبل، وتحطم مقطورة، وأضرار لحقت بإحدى المركبات بسبب قوة الرياح والأمطار في نفود السر بالقرب من الرياض.

كذلك بيّن الفيديو، تحطم المقطورة وانقلابها على الإبل ما تسبب في نفوقها.

رياح قوية

وبحسب موثق المقطع، تسببت قوة الرياح والأمطار في انقلاب المقطورة ثلاث مرات وسقوطها على الإبل ما أدى إلى نفوق سبعة منها.

بدورها، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين بالمملكة من التعرض لأخطار الأمطار والسيول خاصة في هذه الأيام التي تشهد تراكم سحب متفرقة على بعض مناطق المملكة مما قد يتسبب في هطول أمطار غزيرة وحدوث سيول جارفة.

أمطار رعدية

من جهته أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى مرتفعات المدينة المنورة.

وأضاف أنه سيستمر التوقع بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية ونجران.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (35 درجة بمكة المكرمة، و33 درجة بالمدينة المنورة وجدة، و28 درجة بالرياض، و28 درجة بالدمام، و24 درجة في أبها).