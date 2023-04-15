سفارة السعودية بالسودان تناشد مواطنيها: ابقوا في منازلكم

دعت السفارة السعودية في السودان، المواطنين السعوديين المقيمين بها، للبقاء في منازلهم في ظل حالة التوتر التي تشهدها البلاد ولاسيما في العاصمة الخرطوم، وطلبت السفارة في بيان لها عبر "تويتر" التواصل مع السفارة في حال الضرورة على رقم الطوارئ الخاص بالمواطنين السعوديين: 00249993966666.

اشتباكات في الخرطوم

وتشهد حالياً منطقة المدينة الرياضية في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان، وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

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ولم يصدر حتى الآن بيان من قبل الجيش أو قوات الدعم السريع، بشأن التطورات الميدانية العسكرية الأمنية والسياسية في البلاد، في وقت وصلت فيه الاشتباكات على مقربة من مقر القيادة العامة للقوات المسلحة والقصر الرئاسي، في حين تسببت المعارك، في تعطل حركة المرور في ولاية الخرطوم وتزايدت المخاوف والمخاطر فيها.

بيان وزارة الداخلية

وأعربت وزارة الخارجية السعودية خلال بيانها اليوم، عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي، يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.