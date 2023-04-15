عكس الطريق ليصطدم بالرصيف.. "راعي الجيمس" يثير غضب السعوديين

أثار مقطع فيديو متداول غضب السعوديين، لحظة وقوع حادث لقائد سيارة من طراز "جيمس"، أثناء محاولته تجاوز الطريق مسرعاً بطريقة مخالفة أثناء مرور مركبة أخرى.

وبدأ الفيديو بلحظة انتظار المركبة عند فتحة أحد الطرق محاولاً الدوران للاتجاه المقابل، لكن سيارة أخرى لم تنتظره وقررت قطع الطريق، وعلى ما يبدو أن هذا التصرف أغضب قائد الجيمس، حيث بدأ يلاحق السيارة الأخرى بسرعة شديدة، لكنها لم تفتح له الطريق ما أدى لانحرافه فجأة واصطدامه بالرصيف.

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وتصدر المقطع ترند تويتر في السعودية، حيث أثار الاستياء بين المتابعين لأنهم رأوا أن قائد هذه المركبة يمثل شريحة من السائقين العدوانيين الذين يشكلون خطراً على حياتهم وحياة الآخرين.

يذكر أن الإدارة العامة للمرور طالبت، عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائدي السيارات بضرورة الابتعاد عن المراوغة بسرعة بين السيارات، والالتزام بتنظيمات السير على الطرق.

وأوضحت الإدارة مخاطر المراوغة بسرعة بين السيارات، وهي كالتالي: مخالفة للأنظمة المرورية وتعريض سلامة مستخدمي الطرق للخطر وترفع نسبة وقوع الحوادث وتزيد صعوبة التحكم بالسيارة.

والغرامة المالية للمراوغة بين السيارات على الطرق العامة تتراوح بين 3 و6 آلاف ريال، وقد ورد ذلك بجدول المخالفات المرورية.