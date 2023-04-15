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نحت الجمل
السعودية

هيئة التراث تنزع ملكية العقارات لتأهيل "نحت الجمل" بسكاكا

العربية.نت - نادية الفواز
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قرّرت هيئة التراث في السعودية، وحسب الصلاحيات الممنوحة للرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، البدء في إجراءات نزع ملكية العقارات لتنفيذ مشروع (تأهيل موقع نحت الجمل) الواقع في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، والمعتمد بميزانية رقم (404010000)، بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث، وتشكيل اللجان الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وتسمية الممثلين فيها، في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يومًا من صدور القرار المنشور رسمياً في جريدة أم القرى.

وتتولى الهيئة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها، على أن تقوم تلك اللجان بإنهاء أعمالها خلال 60 يومًا من تاريخ هذا القرار وفقًا لمقتضى النظام، ودعوة أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه؛ لتقديم مستندات تملّكهم للعقارات التي تَقرّر نزع ملكيتها لتنفيذ مشروع "تأهيل موقع نحت الجمل" ولصالح هيئة التراث.

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يُذكر أن الفريق السعودي الفرنسي اكتشف في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، شمال غرب المملكة، قبل 5 أعوام، نحوتًا صخرية لأشكال حيوانية بالحجم الطبيعي من بينها الجِمال والخيول، ويرجع تاريخها إلى 10.000 عام قبل الميلاد، وقد أطلق على الموقع اسم "موقع الجمل".

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