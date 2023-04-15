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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (فرانس برس)

وزير الخارجية السعودي: ندعو السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن

دبي - العربية.نت
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دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد".

وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".

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كما دعا إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

وفي وقت سابق اليوم، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.

ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي، يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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