وزير الخارجية السعودي: ندعو السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن
دعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، السبت، السودانيين إلى العودة للحوار لتحقيق الأمن والاستقرار للبلاد".
وكتب عبر حسابه في "تويتر"، "ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد".
ندعو الأشقاء في السودان إلى سرعة وقف العمليات العسكرية والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وتغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الإتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق— فيصل بن فرحان (@FaisalbinFarhan) April 15, 2023
كما دعا إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني الشقيق بالحفاظ على مكتسباته ومقدراته، وبالعودة إلى الاتفاق الإطاري الذي يهدف للوصول إلى إعلان سياسي يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
وفي وقت سابق اليوم، عبرت وزارة الخارجية السعودية، عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ جرّاء حالة التصعيد والاشتباكات العسكرية بين قوات الجيش والدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقة.
ودعت المملكة المكون العسكري وجميع القيادات السياسية في السودان إلى تغليب لغة الحوار وضبط النفس والحكمة، وتوحيد الصف بما يسهم في استكمال ما تم إحرازه من توافق، ومن ذلك الاتفاق الإطاري الهادف إلى التوصل لإعلان سياسي، يتحقق بموجبه الاستقرار السياسي والتعافي الاقتصادي والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.
-
مشاهد لطائرة أممية مدمرة ومحترقة في مطار الخرطومإثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، أظهر مقطع فيديو مشاهد لطائرة مدمرة تابعة للأمم المتحدة في مطار الخرطوم.وظهر في المقطع ... العرب والعالم
-
طيران حربي في الخرطوم.. وضرب مقرات الدعم السريعوسط توتر لم يهدأ منذ أيام بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، على الرغم من تأكيد الطرفين تمسكهما بالتهدئة، اندلعت اشتباكات عسكرية عنيفة بين ... العرب والعالم
-
الخطوط السعودية: إحدى طائراتنا تعرضت لحادث في مطار الخرطوم قبل مغادرتها للرياضاشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع سياحة وسفر