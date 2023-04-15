وسط أجواء إيجابية.. فريق سعودي برئاسة آل جابر يعقد لقاءات بصنعاء

أعلنت الخارجية السعودية، اليوم السبت، أن الفريق السعودي برئاسة سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، قام بمجموعة من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات متعمقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر"، "امتداداً للمبادرة السعودية التي أعلنت في مارس 2021، وللأجواء الإيجابية التي وفّرتها الهدنة الإنسانية في اليمن التي أعلنتها الأمم المتحدة في تاريخ 2 أبريل 2022م، عقد الفريق السعودي برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر في الفترة ما بين 17 إلى 22 رمضان 1444هـ، الموافق 8 إلى 13 أبريل 2023م؛ مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن، حيث اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية".

#بيان | عقد الفريق السعودي برئاسة سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، مجموعةً من اللقاءات في صنعاء شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني؛ و إطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن pic.twitter.com/YI8Q8yBOkz — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) April 15, 2023

مادة اعلانية

كما أوضح البيان أنه نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات؛ فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية.

يذكر أنه أمس انطلقت عملية تبادل الأسرى في اليمن على أن تستمر 3 أيام، بين الحكومة الشرعية والحوثيين. وستتواصل العملية، اليوم السبت، وغدا الأحد من أجل تبادل نحو 800 من أسرى الجانبين، عبر 15 رحلة إلى 6 مطارات داخل اليمن.

بدوره، أوضح وزير الداخلية اليمني إبراهيم علي أحمد حيدان، أن هذه العملية التي تمت بمبادرة من السعودية وتحالف دعم الشرعية، تعد الأكبر منذ سنوات.

كما أكد أنها مستمرة لتشمل الجميع بعد عيد الفطر القادم. ولفت إلى أن تفاهمات أكبر قادمة فيما يخص عملية السلام بعد تبادل الأسرى.

يذكر أنه في آخر عملية تبادل كبرى جرت في تشرين الأول/أكتوبر 2020، تم "إطلاق سراح أكثر من 1050 أسيرا وإعادتهم إلى مناطقهم أو بلدانهم"، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.