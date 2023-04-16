هيئة التراث السعودية توثق نقشين نادرين في القصيم
يُبْرِز النقشان أهمية منطقة وسط الجزيرة العربية كممر للقوافل التجارية
أعلنت هيئة التراث السعودية اكتشاف وتوثيق أول نقشين في منطقة القصيم كُتبا بالخط الداداني، وذلك خلال أعمال المسح الأثري التي أجرتها بالمنطقة.
ويُبْرِز النقشان أهمية منطقة وسط الجزيرة العربية كممرٍ للقوافل التجارية، عبر الطريق الواصل بين مملكتي دادان ولحيان في شمال غرب الجزيرة العربية، ومملكة كندة في الفاو مروراً بوسط الجزيرة العربية، ما يوثق التواصل الحضاري والتجاري بين الممالك العربية القديمة خلال فترة ما قبل الإسلام.
وأحد النقشين التذكاريين مكتوب بالخط الداداني المبكر والآخر بالداداني المتأخر، وذلك على واجهة صخرتين في موقع أثري يطلق عليه موقع الدليمية، الذي تنتشر على واجهات صخوره الجنوبية الشرقية عدد من الفنون بأشكال جمال ونعام ووعول، إضافةً إلى وجود فنون صخرية حديثة لعربات وأشكال للدلة العربية، وكتابات عربية قديمة من ضمنها نقوش ثمودية تذكارية، والنقشان الدادانيان.
ورصدت الهيئة عدداً من الكشوفات الأخرى إلى جانب النقوش الدادانية، تمثّلت في توثيق موقع أثري جديد، تمت تسميته "الدليمية 3"، وهو عبارة عن جبل رملي صغير الحجم، عُثر في أحد صخوره من الجهة الجنوبية الشرقية على نقش ثمودي قصير، إضافة لرصد مبدئي لـ (33) من مواقع المنشآت الحجرية بالمنطقة سيتم توثيقها لاحقاً.
وتهدف هيئة التراث من خلال خطة المسح الأثري في القصيم للموسمين الرابع والخامس للعام 2023- 2024 إلى توثيق كافة الشواهد والمعالم الأثرية في المنطقة الغربية، والجنوبية الغربية للمنطقة وتسجيلها في سجل الآثار الوطني، ما يعكس الثراء التاريخي والحضاري للمنطقة عبر الزمن.
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