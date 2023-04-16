بالدموع والزغاريد.. شاهد استقبال أسرة أسير سعودي في جازان

في لحظات ملؤها الفرح، تجسدت المشاعر الأسرية في مقطع أثار مشاعر السعوديين للحظات استقبال الأسرى السعوديين.

وفي التفاصيل التي وثقها مقطع فيديو، استقبال مؤثر لأحد الأسرى السعوديين من قبل عائلته في مطار جازان بعد الإفراج عنه ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في ⁧اليمن.

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وأظهر الفيديو لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد. وأبان الفيديو الأسير المحرر وهو يحتضن والدته ويقبل قدميها، فيما قامت الأم باحتضانه وتقبيله.

تبادل الأسرى

وتأتي خطوة تبادل الأسرى بعدما توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتفاق على تبادل أكثر من 880 أسيراً، في بادرة أمل جديدة مع تسارع الجهود لإنهاء الحرب.

بعد أن أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد الركن تركي المالكي، عن وصول 19 أسيراً من قوات التحالف إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ظهر أمس السبت، من بينهم 16 سعودياً، و3 سودانيين، وذلك في إطار عملية تبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 250 أسيراً من الحوثيين غادروا مطار أبها الدولي إلى صنعاء.

وبين المالكي أن عملية تبادل الأسرى محل الاهتمام البالغ من القيادة السياسية والعسكرية بالتحالف لإنهاء ملف الأسرى واستعادة جميع الأسرى والمحتجزين.

كما ثمن التحالف جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن السيد هانس غروندبرغ على دعم وإنجاح عملية تبادل الأسرى والمحتجزين.

وكان في استقبال العائدين من الأسرى عند وصولهم إلى مطار الملك خالد الدولي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة قائد القوات المشتركة الفريق الركن مطلق بن سالم الازيمع، وقادة أفرع القوات المسلحة، ورئيس الجهاز العسكري بوزارة الحرس الوطني اللواء الركن محمد بن زيد القحطاني، والملحق العسكري بسفارة السودان لدى المملكة العميد الركن محمد عبدالواحد ابشر.