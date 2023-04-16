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طاقم طائرة السعودية
طاقم الطائرة السعودية بمطار الخرطوم

بعد احتراق طائرتهم.. شاهد طاقم الخطوط السعودية بمطار الخرطوم

الطائرة السعودية تعرضت أمس للاشتعال بفعل الاشتباكات الجارية بالسودان بين الجيش وقوات الدعم السريع

العربية.نت
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أظهرت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي انتظار طاقم الطائرة السعودية التي تعرضت لحادث أمس السبت بالخرطوم بفعل الاشتباكات الجارية هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وظهر في الصورة طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم بعد احتراق طائرتهم الإيرباص A330.

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وكان المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، قال إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة للرياض، صباح السبت.

الخطوط السعودية: إحدى طائراتنا تعرضت لحادث في مطار الخرطوم قبل مغادرتها للرياض سياحة وسفر السودان الخطوط السعودية: إحدى طائراتنا تعرضت لحادث في مطار الخرطوم قبل مغادرتها للرياض

وأضاف المركز في بيان نشر على "تويتر"، أنه تقرر تعليق جميع رحلات الشركة من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة المدينة الرياضية وأنحاء متفرقة في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان منذ صباح أمس السبت، وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.

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