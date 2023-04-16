بعد احتراق طائرتهم.. شاهد طاقم الخطوط السعودية بمطار الخرطوم

أظهرت صورة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي انتظار طاقم الطائرة السعودية التي تعرضت لحادث أمس السبت بالخرطوم بفعل الاشتباكات الجارية هناك بين الجيش وقوات الدعم السريع.

طاقم الخطوط السعودية داخل مبنى مطار الخرطوم بعد احتراق طائرتهم الاير باص A330 أمس بفعل الاشتباكات الجارية هناك بين الجيش وقوات دقلو. ماهذا البلاء الذي حل بالشعب السوداني الشقيق مع اقتراب العيد pic.twitter.com/An7gQJoXPv — Dr. Abdulla Almadani د.عبدالله المدني (@abu_taymour) April 16, 2023

وظهر في الصورة طاقم طائرة الخطوط الجوية السعودية أثناء انتظارهم داخل مبنى مطار الخرطوم بعد احتراق طائرتهم الإيرباص A330.

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وكان المركز الإعلامي لشركة الخطوط الجوية السعودية، قال إن طائرة إيرباص تابعة للشركة تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها متجهة للرياض، صباح السبت.

وأضاف المركز في بيان نشر على "تويتر"، أنه تقرر تعليق جميع رحلات الشركة من وإلى السودان حتى إشعار آخر.

وتشهد منطقة المدينة الرياضية وأنحاء متفرقة في ولاية الخرطوم ومدينة مروي شمال السودان منذ صباح أمس السبت، وقوع اشتباكات عسكرية بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، سمع فيها دوي انفجارات وتبادل لإطلاق النار وتصاعد أعمدة الدخان.