فتاة في نجران توثق آثار الأخدود في الأزياء

استطاع "وشاح" مطرز بأبرز الرسوم والنقوش المستوحاة من آثار منطقة نجران ومنها "حمى" و "الأخدود"، أن ينال إعجاب الأجانب اللذين حصلوا عليه كإهداءات أثناء زيارتهم المنطقة، حتى أصبح الوشاح مطلوب بشكل كبير من الجهات الحكومية والخاصة، نظراً لما يهدف إليه الوشاح من التعريف بآثار المنطقة، وكونه هدية تعطي انطباع عن إرث وتاريخ طويل عاشتها المنطقة.

وفي حديث "العربية.نت" مع المصممة "البتول سليمان" صاحبة الفكرة ومنفذتها، تقول: أنشأتُ نشاط تجاري وقت جائحة كورونا

وكان عبارة عن صنع كمامات، وكوني خريجة أزياء، كان هناك نقص كبير بالكمامات، ففكرتُ بصنع كمامات من القماش وبألوان متعددة ويستطيع الشخص غسلها وارتدائها أكثر من مرة، ثم طورت المشروع إلى كمامات بالشعارات للشركات، ويكون بشكل تسويقي لهم، وبعد شهرين أصبح لدي دخل كبير من هذا المشروع، ولكنني توقفتُ قليلاً وفكرت بتطوير المشروع، خاصة أن الكمامات لن تستمر على المدى الطويل.

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وتابعت حديثها: وقعت الفكرة على تصميم العبايات ولكن بطريقة مختلفة نوعا ما، وكنتُ أول مصممة للعبايات في منطقة نجران وكان في عام 2020م، ولكن نجاحي كان في حدود المنطقة، فبحثت كيف أدخل في التصاميم الجرافكس، وكنت استمتع بها، وحينها ظهر لي هيئة الأزياء وبرامجها وكان من أهدافها التطوير، فسجلت بالعديد من برامجها، ومن ضمنها التفكير في الأزياء والاستدامة، وكانت مدتها 4 ساعات مكثفة ومليئة بالمعلومات، ففكرت كيف من الممكن الاستفادة من تراث نجران وادخلها بالتصاميم، كما فعلت العديد من المصممات بوضع قصر سلوى، والقط العسيري، لذلك أخذت على عاتقي إبراز هوية المنطقة من خلال آثار حمى والأخدود، والتصميم العمراني والفضة والأحجار، والجرانيت.

مصدر الإلهام

كانت تلك الأفكار مصدر إلهام للمصممة "البتول" حتى بدأت بتصميم هذا الأشكال وخياطتها في العبايات، وأدخلت اكسسوارات من أحجار هذه المنطقة بدلاً من الأزرار، حتى دخلت دورة لتصميم الحلي والمجوهرات، للتعرف على كيفية خرم أحجار المنطقة.

وقالت: بالنسبة للوشاح، والذي حصد جماهيرية كبيرة، كانت الفكرة بأنني أريد تسليط الضوء على أشياء أعمق بالحضارة، فوضعت عدة نقوش في إطار واحد، من هنا كانت فكرة الوشاح حتى قمت بتطريزه، فجمعت جميع حضارات نجران في إطار واحد، فكان الوشاح وسيلة أن تصل رسالة نجران وحضارتها للآخرين من الدول العالم، ومنهم سياح من الإمارات وفرنسا والنرويج وامريكا وإيطاليا.