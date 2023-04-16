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خلال كتابة المصحف
خلال كتابة المصحف

تجربة فريدة.. معلم سعودي متقاعد يكتب المصحف بخط يده

بدأت فكرة كتابة المصحف لدى المعلم خالد الزهراني منذ عامين، وشرع في الكتابة بمعدل صفحتين يومياً، واختتم النسخ في 8 أشهر

العربية.نت - نادية الفواز
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استطاع معلم سعودي متقاعد أن ينهي كتابة المصحف الشريف بخط يده كاملا خلال 8 أشهر دون كلل أو ملل، ليسجل اسمه ضمن التجارب الفريدة والمليئة بالإبداع.

وبدأت فكرة كتابة المصحف لدى المعلم خالد الزهراني منذ عامين، وكان خلال تلك الفترة يبحث عن مصحف مفرغ، وشرع في الكتابة بمعدل صفحتين يومياً.

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يقول لـ"العربية.نت": حين بدأتُ في الكتابة أحسستُ برهبة وخوف من الخطأ، وقررت الكتابة بخط النسخ القريب من الخط الحاسوبي".

وتابع: "حصلت على العديد من الدورات التدريبية في الخط العربي، وقررت استغلال الوقت بعد التقاعد في كتابة المصحف كاملاً، والآن أقوم بكتابة مصحف آخر بطريقة مختلفة، كما أشارك المتابعين عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتفاصيل التجربة التي اجتذبت الكثيرين".

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من جهته، احتفت حسابات ومغردون عبر تويتر بنجاح الزهراني في إنهاء كتابة المصحف الشريف كاملا بخط يده بالقلم العادي مقاس (نصف ملم)، داعين الله له بالأجر والتوفيق والسداد.

وشارك متابعون، مقاطع فيديو الزهراني أثناء العمل على نسخ المصحف الشريف، وحازت الفيديوهات على نسبة كبيرة من المشاهدات، وسط إشادة ببراعته في الكتابة وفوزه بالثواب والأجر الجزيل على جهده.

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