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طريق الدمام الرياض
طريق الدمام - الرياض

طفلة سعودية نسيتها أسرتها على طريق "الدمام–الرياض"

قوات "أمن الطرق" عثرت على الطفلة وسلمتها لذويها وهي بصحة جيدة

العربية.نت - مريم الجابر
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عثرت القوات الخاصة لأمن الطرق في المنطقة الشرقية على طفلة نسيها ذووها على طريق "الدمام_الرياض" السريع.

وذكر "أمن الطرق" عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن قواته في المنطقة الشرقية "عثرت على طفلة فُقِدت بعد نسيانها من ذويها إثر توقفهم على طريق الدمام - الرياض السريع، وتم تسليمها لهم وهي بصحة جيدة ولله الحمد".

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وعلى صعيد متصل، نوهت القوات الخاصة لأمن الطرق التقيد بالأنظمة لسالكي الطرق السريعة في السعودية، واتباع تعليمات السلامة خلال السفر على الطرق، خاصة مع تقلبات الأجواء التي تمر بها مناطق المملكة خلال هذه الايام.

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