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الأمير فيصل بن فرحان، البرهان وحميدتي
السودان

وزير الخارجية السعودي يجري اتصالين مع البرهان وحميدتي

الأمير فيصل بن فرحان أكد على دعوة الأطراف السودانية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

العربية.نت
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أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، صباح اليوم الأحد، اتصالين هاتفيين، مع كلٍ من رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

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وجرى خلال الاتصالين بحث الأوضاع الراهنة في السودان، حيث أكد وزير الخارجية السعودي على دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق.

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وشدّد وزير الخارجية خلال محادثاته مع الطرفين، على أهمية العودة إلى الاتفاق الإطاري، الذي يضمن تحقيق الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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