السعودية.. ممارسة هذه الأنشطة السياحية تتطلب ترخيصا مسبقا

نوّهت وزارة السياحة السعودية مجدداً بـ7 أنشطة سياحية يُشترط على ممارسها الحصول على ترخيص سياحي والالتزام بمتطلباته، وذلك لضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وبيّنت الوزارة أن تلك الأنشطة تتمثل في خدمات السفر والسياحة، ومرفق الضيافة السياحي، وإدارة مرافق الضيافة، ومرفق الضيافة السياحي الخاص، والإرشاد السياحي، والاستشارات السياحية، وأخيراً الأنشطة التجريبية.

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وكانت الوزارة قد طالبت المخالفين لنظام السياحة الجديد بضرورة توفيق أوضاعهم وإصدار التراخيص للأنشطة، مشيرةً إلى أن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال أو الإغلاق لممارسي الأنشطة السياحية المخالفين.

كما حثت المستثمرين في قطاعاتها داخل المملكة على ضرورة الالتزام بلوائحها الجديدة التي تم إصدارها مؤخراً والتي تهدف إلى تطوير قطاع السياحة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لتضاهي أفضل الممارسات العالمية وتحفظ حقوق السائح.