تباشير الربيع بين جبال "الزيتة" الشهيرة في تبوك

اختالت الأرض في مركز "الزيته" جمالاً، بعد أن هلت تباشير الربيع وأقبلت على أحد أجمل المواقع الطبيعية في تبوك -شمال السعودية-، وظهرت الطبيعة التي تحولت لوحات جمالية عبر جبالها الشاهقة الممتدة على جبال السروات المحاذية للبحر الأحمر وسط رمالها الذهبية، مكونة شلالات متدفقة إثر الأمطار التي هطلت على المنطقة مؤخراً.

تلك المشاهد وثقها المصور الضوئي متعب العميري، ليقدم منتجاً فنياً في إظهار جماليات "الزيتة" التي يقصدها على الدوام هواة الرحلات وملاحقو السحب، نظير سرعة تشكل الشلالات المتدفقة من أعالي الجبال.

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وفي حديث العميري مع "العربية.نت" قال: استطعتُ أن أجمع العديد من الصور والمشاهد الجمالية لجبال الزيتة، وتتنوع اللقطات ما بين الأمطار والثلوج والعواصف والرعود، وكذلك الأجواء الصافية خلال فصل الصيف.

وأشار إلى دور الأمطار في صناعة الجمال بالموقع، مما جعل الرحالة يحزمون أمتعتهم تجاه الزيتة، ويقصدونها في رحلاتهم. ورغم جمال الصور، فإنها أقل من روعة المشاهد.

وأضاف: قمتُ بتصوير موقع بالقرب من جبال الزيتة ويدعى النجيلة، وهو اسم على مسمى في الخضرة الطاغية التي ملأت المكان بالنجيلة وتأثر المكان وجماله بهطول الأمطار.

يذكر أن ارتفاع جبال "الزيتة" ما بين 500 إلى 1000 متر فوق سطح البحر، وتحتوي على ممرات وكهوف ذات طبيعة خلابة، وتشكيلات صخرية ساحرة، يقصدها المتنزهون وسط الجبال، في مشهد خيالي وخاصة حين تمتزج الرمال الذهبية بالجبال.