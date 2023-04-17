ليندسي غراهام للعربية: أفضل فرصة لتطوير العلاقات بين السعودية والرياض

قال السيناتور ليندسي غراهام في مقابلة خاصة مع قناتي العربية والحدث: "قد تكون هذه أفضل فرصة أراها منذ عقود لتطوير العلاقات بين السعودية وأميركا، وسأعمل على مساعدة السعودية فيما تحتاجه لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية".

السيناتور ليندسي غراهام لـ #العربية: قد تكون هذه أفضل فرصة أراها منذ عقود، لتطوير العلاقات بين #السعودية و #أميركا، وسأعمل على مساعدتها فيما تحتاجه لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية.@LindseyGrahamSC @Fatma_Fhd pic.twitter.com/uTKqoSi6bg — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023

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وأضاف السيناتور غراهام: "في السعودية حدثت أشياء لم أكن أؤمن بإمكانية حصولها، واعتقدت أنها مجرد أقاويل، لكن الآن لدي الحق في تغيير مساري".

السيناتور ليندسي غراهام لـ #العربية: في #السعودية حدثت أشياء لم أكن أؤمن بإمكانية حصولها، واعتقدت أنها مجرد أقاويل، لكن الآن لدي الحق في تغيير مساري.@LindseyGrahamSC @Fatma_Fhd pic.twitter.com/Ub1Bjx8VqA — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023

وتابع غراهام: "سوف أؤيد اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وأميركا، ومن المهم إقرار اتفاقية تجعل من السعودية أشبه بدولة من حلف الناتو".

السيناتور ليندسي غراهام لـ #العربية: سوف أؤيد اتفاقية دفاع مشترك بين #السعودية و#أميركا، ومن المهم إقرار اتفاقية تجعل من السعودية أشبه بدولة من حلف الناتو.@LindseyGrahamSC @Fatma_Fhd pic.twitter.com/HMqcJ7UIcd — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 17, 2023