اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ليندسي غراهام (أرشيفية من فرانس برس)
ليندسي غراهام (أرشيفية من فرانس برس)

ليندسي غراهام للعربية: أفضل فرصة لتطوير العلاقات بين السعودية والرياض

غراهام: "سوف أؤيد اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وأميركا"

قناة العربية
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال السيناتور ليندسي غراهام في مقابلة خاصة مع قناتي العربية والحدث: "قد تكون هذه أفضل فرصة أراها منذ عقود لتطوير العلاقات بين السعودية وأميركا، وسأعمل على مساعدة السعودية فيما تحتاجه لبناء برنامج سلمي للطاقة النووية".

مادة اعلانية

وأضاف السيناتور غراهام: "في السعودية حدثت أشياء لم أكن أؤمن بإمكانية حصولها، واعتقدت أنها مجرد أقاويل، لكن الآن لدي الحق في تغيير مساري".

وتابع غراهام: "سوف أؤيد اتفاقية دفاع مشترك بين السعودية وأميركا، ومن المهم إقرار اتفاقية تجعل من السعودية أشبه بدولة من حلف الناتو".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم صور أقمار اصطناعية تكشف حجم الدمار في الخرطوم
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط