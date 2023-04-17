وفاة عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان

توفي صباح اليوم الاثنين، 26 رمضان 1444هـ الموافق 17 إبريل 2023م، عضو هيئة كبار العلماء الأسبق الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان عن عمر ناهز الـ 88 عاماً.

وأعلنت أسرة الفقيد الراحل أنه سوف يُصلى عليه اليوم الاثنين بعد صلاة الظهر بالمسجد الحرام، وسوف يُوارى جثمـانه بمقابر جنة المعلاة.

( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )



بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره.

انتقل إلى رحمة الله تعالى

معالي فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور

عبدالوهاب بن ابراهيم ابو سليمان

وسوف يصلي… — معالي الشيخ أ.د.عبدالوهاب أبوسليمان (@HEAWAbusulaiman) April 16, 2023

مادة اعلانية

وُلد الدكتور الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، رحمه الله، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، وُلد في شهر المحرم عام 1356هـ بمكة المكرمة. وتلقى تعليمه الابتدائي بدار الأيتام بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1369هـ.

التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج فيه عام 1373هـ، حيث واصل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1377هـ.

تتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، ولازم العلامة المحدث الفقيه القاضي، المدرس بالحرم الشريف الشيخ العلامة حسن محمد مشاط ملازمة امتدت سبع سنوات.

تقلد العديد من الوظائف الإدارية والعملية، حيث عُين عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

وقد مُنح الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان رحمه الله، الميدالية التقديرية للجامعة من الدرجة الأولى في 12/8/1393ه تقديراً للأعمال الميدانية التي أداها خلال عمادته بكلية الشريعة، ورُشح كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ تشكيلها بجامعة أم القرى حتى عام 1414هـ.