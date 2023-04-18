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هلال شهر رمضان - الرؤية - تعبيرية - آيستوك
تعبيرية

السعودية.. المحكمة العليا تدعو لتحري هلال العيد يوم الخميس

العربية.نت - نادية الفواز
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دعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس المقبل 29 من شهر رمضان 1444هـ، الموافق 20 إبريل الجاري.

بعد إعلان الفلك الدولي.. مختصون سعوديون: سيرى هلال العيد ليلة 29  السعودية شهر رمضان بعد إعلان الفلك الدولي.. مختصون سعوديون: سيرى هلال العيد ليلة 29 

وناشدت المحكمة ممّن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.

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كما أعربت المحكمة العليا عن أملها ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بهذا الأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة؛ لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع لعموم المسلمين.

جاءت هذه الدعوة بعدما أكد مركز الفلك الدولي في وقت سابق، أن رؤية الهلال يوم الخميس المقبل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر ما أثار حالة من الجدل دفع بعض الفلكيين إلى الرد.

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