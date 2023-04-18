رائد إماراتي يبعث رسالة حب لبلاد الحرمين من الفضاء

بعنوان "رسالة حب" لبلاد الحرمين، نشر رائد الفضاء الإماراتي "سلطان النيادي" مقطع فيديو، للحرم المكي من محطة الفضاء الدولية، موجهًا رسالة حب لبلاد الحرمين الشريفين من الفضاء.

من محطة الفضاء الدولية،

إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة 🌙⭐️

إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية. 🇸🇦 pic.twitter.com/3OQTg4CgXb — Sultan AlNeyadi (@Astro_Alneyadi) April 17, 2023

وكتب رائد الفضاء النيادي عبر موقع "تويتر": من محطة الفضاء الدولية، إهداء لعيال سلمان في هذه الليالي المباركة، إهداء لبلاد الحرمين الشريفين، مهبط الوحي وأرض الرسالة، المملكة العربية السعودية.

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كما وثق في مقطع الفيديو المسجد النبوي الشريف، قائلًا: هذه المدينة المنورة مسجد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل بكاميرته لتصوير مدينة جدة، قائلا: "هذه مدينة جدة.. عروس البحر الأحمر".

وقال: "الذي بجوارها (جدة) هو بيت الله الحرام، مهبط الرسالة على صاحبها الصلاة والتسليم، وكما ترون الحرم منير مثل بؤرة الضوء".

واختتم حديثه بالقول: "منظر ولا أروع". المدينة المنورة ومكة مثل النجوم المضيئة.. من أروع ما شاهدت".