فيديو لطفلة في الحرم المكي.. يخطف قلوب السعوديين

في مشهد خطف قلوب السعوديين، ضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بفيديو يظهر طفلة وهي تسكب القهوة لرجال الأمن في المسجد الحرام.

وأشاد رواد التواصل بتصرف الطفلة، خاصة أن الذين تسكب لهم القهوة من المشاركين في التنظيم بالحرم، وما زالوا طلاباً في العسكرية ولم يتخرجوا بعد.

ترند “ مقطع متداول “



مقطع اليوم وكل يوم:



طفلة تقهوي رجال الأمن في الحرم المكي ❤️😢! pic.twitter.com/JYmY2t5F6A — TRND (@NOWTRND) April 18, 2023

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فيما أصبح المقطع المتداول "تريند" على مواقع التواصل.

يشار إلى أن المعتمرين ينعمون بأجواء إيمانية خاصة في أواخر شهر رمضان المبارك، وسط إجراءات تنظيمية منقطعة النظير، فيما توافد المصلون والمعتمرون بكل انسيابية من خلال 118 باباً منها: 3 لدخول المعتمرين، و68 مخصصة للمصلين، و50 مخصصة للطوارئ، و40 باباً داخلياً، بمساندة كافة الطاقات البشرية والتقنية، حيث تحقق أداء النُسك في هذه الليلة المباركة بكل يسر وسهولة.

الجدير بالذكر أن التعاون مع رجال أمن المسجد الحرام وكافة الجهات المشاركة ومنسوبي الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أسهم في انسيابية الحشود، وضمان سلامة وصحة قاصدي البيت الحرام، وقد لوحظ الالتزام بالتعليمات والإرشادات من قبل القاصدين.