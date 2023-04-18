أتلف بضاعته.. فيديو ضرب طفل البطيخ يغضب السعوديين

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أشعلت مشاهد قصيرة لاعتداء رجل مجهول على طفل صغير يبيع البطيخ بمنطقة القريات في الجوف، موجة غضب بين السعوديين.
فقد وثق المقطع تعرض بائع البطيخ للضرب على يد شخص مجهول، أراد على ما يبدو شراء بطيخة.
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إلا أنه أتلف بضاعة البائع وفرّ هارباً.
فيما ظهر الطفل في المقطع واقفاً أمام "منصة" البطيخ، الذي قطع وأتلف، بينما راح والده الذي استفزه هذا المشهد يصور منتقدا المعتدي.
وقال الرجل في الفيديو: "إذا كان هذا الشخص مريضا أدعو الله أن يرد له عقله".
القبض على المعتدي
من جهتها تجاوبت شرطة القريات بسرعة مع المقطع، وألقت القبض على المواطن الذي اعتدى على أحد الباعة المتجولين، بعد ظهور والده في محتوى مرئي تضمن الادعاء بذلك.
وتبين عدم التقدم ببلاغ للجهات الأمنية، لكن جرى إيقاف المعتدي واتخاذ الإجراءات اللازمة.
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