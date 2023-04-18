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وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (أرشيفية من رويترز)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود (أرشيفية من رويترز)

السعودية: حريصون على إعادة سوريا لمحيطها العربي

دبي - العربية.نت
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أكدت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، حرص واهتمام المملكة العربية السعودية على التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ينهي كافة تداعياتها ويحافظ على وحدة سوريا، وأمنها واستقرارها، وهويتها العربية، ويعيدها إلى محيطها العربي، بما يحقق الخير لشعبها. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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الأسد يستقبل وزير الخارجية السعودي

إلى هذا، استقبل الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق اليوم الثلاثاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وفق ما أعلنت وزارة الإعلام السورية، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سوريا منذ بدء النزاع في سوريا قبل 12 عاماً.

تأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى جدّة، وفي وقت تبحث دول عربية إمكانية عودة دمشق إلى جامعة الدول العربية.

والجمعة، استضافت السعودية اجتماعاً لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى مصر والأردن والعراق لبحث عودة دمشق إلى محيطها العربي.

قمة تشاورية في جدة

وطالب البيان الختامي الذي أصدرته وزارة الخارجية السعودية للاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق بدور قيادي عربي لحل الأزمة السورية.

وأكد وزراء الخارجية في البيان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية، وأهمية أن يكون هناك دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية بما يكفل نجاح هذه الجهود.

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