تعُم احتفالات مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) في كافة مرافقه بمناسبة عيد الفطر المبارك بدءًا من 2-4 شوال 1444هـ الموافق( 22- 24 أبريل 2023)، وذلك عبر سلسلة من الفعاليات والبرامج، تحت شعار "العطاء" والتي تتضمن باقة من العروض الأدائية والمسرحية والموسيقية علاوةً على أنشطة وتجارب مستوحاة من بهجة العيد، كما سيخوض الزوّار تجارب فريدة من نوعها عبر محطات مشوقة تُسبغ فرحة العيد؛ لبث البهجة بينهم.

كورال روح الشرق

وضمن باقة العروض الأدائية الموسيقية سيقدم "كورال روح الشرق" على خشبة مسرح "إثراء" عرض موسيقي فريد ضمن سلسلة إنجازات الكورال الذي تأسس عام 2020 على يد المايسترو محمود محسن والمكّون من 30 شخص، إذ تجمع أغنياتهم بين الطابع الكلاسيكي والمعاصر مما ساهم في قوة أدائهم الإستثنائي وتميزهم الفنّي على مستوى العالم العربي.

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كما ستشهد الفعاليات تقديم "لحظة العيد" بمشاركة الزوّار، إلى جانب عرض مجموعة مختارة من القصائد والأهازيج تزامنًا مع عام الشعر العربي الذي تحتفل به المملكة لعام 2023م و المستوحاة من روح العيد والفرح والبهجة ليرددها المشاركون سويًا وسط أجواء من المتعة والاحتفاء، واستكمالًا لفرحة العيد بادر المركز بإعداد استديو يُحفز على كيفية الحفاظ على البيئة من خلال أنشطة عائلية صديقة للبيئة تقدم حلول مستدامة لمستقبل أخضر بعنوان"استوديو الإستدامة" وهو مخصص للفنون، فضلًا عن عرض فنّي حول صناعة ألعاب نارية صديقة للبيئة.

صور بلا حدود

وسيقدم مركز إثراء لزوّاره فرصة التقاط الصور مع الأقارب والأصدقاء ممن تفصل بينهم مسافات، حيث تجتمع صورهم في مكان واحد وصولًا إلى لوحة فنّية بإطار مجتمعي، وستتيح فعاليات أخرى التنقل بعربة تحوي ألعاب وكتب شيّقة، إذ سيجد الزائر ضالته في كافة أرجاء المركز فيما ينثر متحف الطفل مجموعة من الفعاليات لتكسو فرحة العيد بملامح الإبداع من خلال أنشطة عائلية وورش عمل وتحديات جماعية يحصل مقابلها المشارك على هدايا العيد المصنوعة يدويًا.

وضمن ذلك سيأخذ "إثراء" زوّاره برحلة كنافذة يطل بها الزائر على كافة الفعاليات حيث يتشاركون البهجة بـ "حكايا العيد" ، مع إمكانية مشاهدة الأداء المسرحي الأكثر دهشة "حديقة إيرث للديناصورات". على مسرح معرض الطاقة في "إثراء".

تحديات العيد

ولأن للعيد حكاية اختار "إثراء" فعالية فنّية بعنوان "فن بطاقة العيد"، حيث سيتاح للمشاركون فرصة اختيار وجمع أدواتهم المفضلة وأعمالهم والتراكيب الخاصة بهم لتصميم بطاقاتهم الموجهة للمقربين كبطاقة عبور للمحبة بينهم، كما ستكون الفرصة متاحة للمشاركة في فقرة مخصصة للتراكيب القابلة للنفخ مما يمنح الحضور لحظات مدهشة بتغيير للألوان، وفي مشهد مُغاير سينطلق الزوّار بفعالية "مربع المهرجان" التي تدور حول تحديات عالية المستوى يتنافس بها الجميع.

ترسيخ العطاء

وعلى الصعيد ذاته، سيُلهم عيد "إثراء" روّاده الصغار بتقديم مجموعة من البرامج الترفيهية التي ستقدم بطابع تشويقي في مكتبته، وتجسيدًا لمفهوم العطاء يبدو أن المتواجدين على موعد مع حكاية "نسيج الجدار"، حيث ستُجمع أعمالهم بنقطة نشاط تفاعلي ترسّخ أثر العطاء وصناعة الفرق، في الوقت الذي سيجوب الحضور أرجاء المركز الذي يعايدهم كل عام للاستمتاع بلحظات العيد ابتهاجًا بقدومه وسط أنشطة أخرى كمغامرات "هدية من القمر"، "ألعاب طاولة" وفعالية "أقرب أم أسرع؟" إلى جانب فعاليات أخرى متنوّعة.