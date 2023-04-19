وزير الحج عن صورتين للحرم المكي: من غياب محزن لامتلاء مفرح

نشر وزير الحج والعمرة في السعودية توفيق الربيعة، اليوم الأربعاء، صورتين للمسجد الحرام بينهما 3 سنوات، حيث التقطت الأولى عام 1441هـ والثانية 1444هـ، معلقاً "من غيابٍ مُحزن، إلى امتلاءٍ مُفرح".

وأضاف الربيعة: "الحمد لله على فضله ومنّته، فقد زال الوباء، وعاد المسلمون لأداء العمرة؛ وزيارة الحرمين الشريفين"، مثمناً جهود خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على اهتمامهما براحة وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.

من غيابٍ مُحزن، إلى امتلاءٍ مُفرح 🕋🤲🏻



الحمد لله على فضله ومنّته، فقد زال الوباء، وعاد المسلمون لأداء العمرة؛ وزيارة الحرمين الشريفين.



شكرًا لخادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده -حفظهما الله-، على اهتمامهما براحة وسلامة وخدمة ضيوف الرحمن.#مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق pic.twitter.com/Ih6SkJopE0 — توفيق الربيعة (@tfrabiah) April 19, 2023

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وبينت الصورة الأولى صحن الطواف خالياً تماماً من المصلين والمعتمرين في عام 1441هـ إبان تفشي فيروس كورونا، فيما أوضحت الصورة الثانية المسجد الحرام وقد امتلأ بالمصلين والمعتمرين بالكامل، وكل المواقع حوله، والتي قيل إنها امتدت إلى 3 كيلومترات.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كشفت أمس، أن الحرم المكي استقبل أكثر من 2.6 مليون مصل ومعتمر خلال ليلة الـ 27 من شهر رمضان.