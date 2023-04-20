السعودية: الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك

أعلن الديوان الملكي السعودي أن المحكمة العليا أقرت يوم غد الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ، بعد رؤية ⁧‫هلال شهر شوال.‬⁩

في حين تم رؤية هلال شوال في ⁧‫ حوطة سدير‬⁩ وتمير، اليوم الخميس، وبناء عليه غداً أول أيام عيد الفطر، ليكون يوم غد الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

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وكانت المحكمة العليا دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال مساء يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان 1444هـ، الموافق 20 إبريل الجاري.

وناشدت المحكمة مَن يراه بالعين المجردة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وجاء في بيان الديوان الملكي السعودي ما نصه: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسة مساء هذا اليوم الخميس التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 20 / 4 / 2023م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظراً لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (168 / هـ) وتاريخ 29 / 8 / 1444هـ أن يوم الخميس 1 / 9 / 1444هـ الموافق 23 / 3 / 2023م هو غرة شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ، ولأنه قد شهد عددا من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه، فإن الدائرة تقرر: أن يوم غدٍ الجمعة 1 / 10 / 1444هـ ــ حسب تقويم أم القرى ــ الموافق 21 / 4 / 2023 م هو يوم عيد الفطر المبارك لهذا العام 1444هـ.

والمحكمة العليا إذ تهنئ مقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، لتسأل الله العلي القدير أن يتقبل من المسلمين صيامهم وقيامهم، وجميع أعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على هذه البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها، إنه سبحانه سميع قريب مجيب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.