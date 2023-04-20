شاهد مشاجرة جماعية بالعصي.. وشرطة الطائف تقبض عليهم

قبضت شرطة محافظة الطائف على 4 مواطنين لاعتدائهم على آخر بالضرب.

وأوضحت الشرطة في بيان لها، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كما أشارت أنه جار القبض على من وثق ونشر محتوى مرئيا بذلك لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

فيديو حامي الوطيس

جاء ذلك بعد أن أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشاجرة جماعية حامية الوطيس بين مجموعة شبان في شارع عام بالطائف.

وأبان الفيديو مجموعة شبان يرتدون ثياب بيضاء يتشاجرون مع فريق آخر يرتدي ملابس سوداء وسط الشارع وبجوار عدة سيارات متواجدة في المكان.

وفي الفيديو يظهر تطور الاشتباكات بالأيدي واستخدام العصي الغليظة وأداوات البناء بالضرب.

يشار إلى أن المشاجرة كانت خلقت حالة من الخوف والهلع بين المارة وتعطل حركة السير، فيما لم يظهر وجود إصابات إثرها.