لحسم ليلة عيد الفطر.. الأنظار تتجه للمراصد الفلكية

تتجه الأنظار الليلة إلى مراكز الترائي الشهيرة في المملكة وهي "سدير وتمير"، حيث تبدأ لجان الترائي في عدد من مناطق المملكة، مساء اليوم الخميس، عمليات الترائي والتحري لرؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444هـ، استجابةً لدعوة المحكمة العليا، التي دعت إلى تحري رؤية الهلال مساء اليوم، مطالبة من يراه بإبلاغ أقرب محكمة وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته على الوصول إلى أقرب محكمة.

وتستعد مراكز الرصد للأهلة في تمير وسدير بحضور اللجان الشرعية إلى الترائي مساء اليوم، ففي حوطة سدير يستعد الرائي عبد الله الخضيري ومجموعة من شباب سدير لترائي هلال شهر شوال عيد الفطر.

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"تمير وسدير"

وفي مرصد تمير للأهلة يستعد الرائي متعب وشقيقة إبراهيم أبناء عبد الرحمن البرغش ومجموعة من شباب تمير ومن خارج تمير للترائي في مرصد تمير، وقال الرائي متعب البرغش إننا بدأنا الترائي للأهلة بمرصد تمير ولله الحمد منذ عام 1426هـ، وبدأنا في توثيق شهاداتنا بعد الترائي منذ عام 1434هـ إلى الآن في المحكمة العليا مع شقيقي إبراهيم محتسبين الأجر من الله.

وتتحرى المحكمة العليا التي تعقد جلستها مساء اليوم، ما يرد من المحاكم عن رؤية الهلال، وذلك تمهيداً للإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر.

هذا وقد حصل جدل كبير حول رؤية هلال شهر شوال، ولكن الفكي عبدالله الخضيري، مستشار المرصد الفلكي بالمجمعة، أكد أن عامل صفاء الجو هو من سيحسم هذا الجدل.

وأضاف الخضيري أنه سيمكث الهلال مساء الخميس 29 رمضان لعام 1444الموافق 20 أبريل 2023م بعد الشمس في موقع مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير 24 دقيقة ويتوقف رصد الهلال على عامل صفاء الجو، أما يوم الجمعة الأول من شوال حسابيا فيمكث الهلال 85 دقيقة بعد غروب الشمس ويشاهد من داخل المدن.

تعذر الرؤية

في حين أكد مركز الفلك الدولي أن رؤية الهلال اليوم (الخميس)، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالمين العربي والإسلامي، كما أنها ستكون غير ممكنة بالتلسكوب في غالبية الدول العربية، باستثناء أجزاء من غرب إفريقيا ابتداءً من ليبيا، وبالتالي يكون السبت 22 هو أول أيام عيد الفطر.

وأوضح أن الرؤية تبقى صعبة جدًا وتحتاج إلى تلسكوب دقيق وراصد محترف وظروف جوية استثنائية، مشيرًا إلى أن اجتماع هذه العوامل قليل الحدوث، وبالتالي لا يُتوقع أن يُرى الهلال حتى باستخدام التلسكوب من أي مكان في العالم العربي.

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو الرؤية المحلية الصحيحة بالتلسكوب، فيتوقع أن تكون عدة رمضان فيها 30 يومًا، وبالتالي يكون عيد الفطر فيها يوم (السبت).