مشهد مذهل.. سعودي ينقذ جملاً صغيرًا من حفرة ليسلمه لأمه

في مشهد تتجلى به معاني الإنسانية، قام مواطن سعودي بإنقاذ جمل صغير سقط في حفرة، ولم يستطع الخروج منها بسبب عمقها.

Helping this trapped baby camel get back safely to her mom.

A True Hero!! 🙏

We need more people like him in this world. 🐪❤🐫 pic.twitter.com/iKWpDk4xYD — Nature is Amazing ☘️ (@AMAZlNGNATURE) April 18, 2023

وفي مقطع فيديو متداول وثق الواقعة، ظهر الشاب وقد جلس تحت جمل ونهض به، ليحمله فوق أكتافه ويسير به مسافة طويلة وسط تجمع من الناس ليسلمه لأمه.

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وأعرب المشجعون الذين شاهدوا الواقعة عن إعجابهم بقوة بنيان الشاب وقوة تحمله، حيث تمكن من حمل الجمل كل هذه المسافة بدون تعب.

وقد لاقى الفيديو تفاعلا وإعجابا من السعوديين مؤكدين على شجاعة الشاب داعين الله عزّ وجل أن يجزيه خير الجزاء على عمله الإنساني ورفقه بهذا الحيوان الضعيف.