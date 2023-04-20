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الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله
السودان

وزيرا الخارجية السعودي والبريطاني يدعوان إلى وقف إطلاق النار في السودان

دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف التصعيد العسكري وإنهاء العنف وحماية المدنيين

العربية.نت، وكالات
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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي.

وتم خلال الاتصال مناقشة تطوّر الأوضاع في جمهورية السودان، حيث دعا الوزيران طرفي الصراع في السودان إلى وقف إطلاق النار والتصعيد العسكري، وإنهاء العنف، وحماية المدنيين، وتوفير الممرات الآمنة للعمليات الإنسانية.

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كما تم خلال الاتصال، استعراض العلاقات بين المملكتين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، ومناقشة أوجه التنسيق تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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