السعودية وإيران
وزير الخارجية السعودي ونظيره الإيراني ناقشا ما تم الاتفاق عليه مؤخرا بالصين
في بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر
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تلقّى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اتصالاً هاتفياً، اليوم الخميس، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان.
وفي بداية الاتصال تبادل الجانبان التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر.
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وجرى خلال الاتصال، بحث العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، بالإضافة إلى مناقشة الخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخراً مع جمهورية الصين الشعبية.
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