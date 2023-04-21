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الألعاب النارية تنير سماء السعودية أول أيام عيد الفطر

13 منطقة سعودية حددتها الهيئة العامة للترفيه في السعودية للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية

العربية.نت - الرياض
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حددت الهيئة العامة للترفيه في السعودية مناطق انطلاق الألعاب النارية في أول أيام عيد الفطر المبارك، ضمن فعاليات وبرنامج العيد 2023، لتنير سماء المملكة وتضيء ألوانها أنحاء مختلفة من المدن وتنشر الفرح بمناسبة العيد، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وشملت 13 منطقة سعودية حددتها الهيئة للاستمتاع بمشاهدة الألعاب النارية عند الساعة التاسعة مساءً، كلًا من مدينة الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد، والتي ستستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.

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كما سيستمتع أهالي الخبر بمناظر تلك الألعاب النارية على الواجهة البحرية، فيما يترقبها أهالي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وقاطنو الباحة في منتزه الأمير حسام، إضافةً إلى إطلاق مجموعة أخرى في مدينة تبوك بحديقة تبوك المركزية. وتتخذ الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة عامة مقابل العثيم مول مقرًّا لاستقبال جمهورها، فيما ينتظر أهالي مدينة نجران تنطلق الألعاب النارية في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

بينما تنطلق الألعاب النارية في مدينة سكاكا بحديقة العزيزية عند الساعة 9:45 مساءً، ومن المقرر يشاهد أهالي بريدة الألعاب النارية في منتزه الملك عبدالله الوطني في تمام الساعة الـ10 مساءً.

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