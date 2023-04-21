النيابة السعودية تحذر من مشاركة الأطفال في أنشطة ترفيهية خطرة

حذرت النيابة العامة السعودية من تأجير الدراجات الهوائية للأطفال دون سن 12 عاماً، كما شددت على عدة محاذير خاصة بمشاركة الأطفال في الأنشطة الترفيهية لضمان حقوقهم.

وشددت النيابة العامة في بيان اليوم الجمعة على أنه يُحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر، مؤكدة ضرورة توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرى عند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها.

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وتابعت أنه ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعبة لإيضاح السن المناسبة لها، والعدد المحدد لاستخدامها في وقت واحد، وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.

وبحسب البيان، لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن 12 سنة وإلا كانوا مسؤولين عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه. كما لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار.

وأوضحت النيابة العامة أنه ينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعمة كلما أمكن بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحمايات الركب والأكواع.

وتتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.