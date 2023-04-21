بعد إتمام مهمة خدمة المعتمرين.. شاهد فرحة رجال الأمن في مكة المكرمة

ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بمقطع مبهج وثق فرحة مجموعة من رجال الأمن في مكة المكرمة بعد صلاة عيد الفطر عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وأظهر الفيديو رجال الأمن وهم يعبرون عن فرحتهم بنجاح موسم العمرة، وسط أجواء من البهجة والسعادة.

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وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، نجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان المبارك.

لحظة فرحة مجموعة من رجال الأمن بعد صلاة #عيد_الفطر عقب انتهاء مهمتهم بنجاح في خدمة ضيوف الرحمن خلال #رمضان.



pic.twitter.com/fTrqTbGhLt — هاشتاق السعودية (@HashKSA) April 21, 2023

جهود متميزة

وفي ذات السياق يذكر أن رجال الأمن في الحرمين الشريفين يقدمون جهوداً متميزة وصوراً إنسانية رائعة لخدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف من المعتمرين والزائرين، والمتمثلة في التنظيم والحفاظ على الأمن، بالإضافة إلى الإرشاد وتسهيل الحركة والتنقل.

ويكثف رجال قوة أمن المسجد الحرام حضورهم الأمني من خلال خطط أعدت مسبقاً، تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل المحور الأمني الذي يُعنى بالحفاظ على أمن وسلامة قاصدي بيت الله الحرام ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، والمحور التنظيمي الذي يُعنى بتنظيم وتفويج الحشود بالمسجد الحرام وساحاته، ومتابعة تطبيق آلية التباعد الجسدي في أثناء أداء المعتمرين مناسك العمرة في صحن الطواف والمسعى، وجميع أدوار المسجد الحرام وكذلك في أثناء أداء الصلوات، والمحور الإنساني الذي يعنى بمساعدة كل محتاج ومد يد العون له وإرشاد التائهين.

متابعة تقنية

ويقوم رجال القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام بتوفير الطمأنينة والأمن للمعتمرين والمصلين ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة وذلك من خلال المتابعة التقنية عبر الكاميرات المنتشرة في أدوار وساحات المسجد الحرام، وتنظيم عمليات الدخول والخروج من وإلى الحرم المكي الشريف، والعمل على تحقيق التباعد الجسدي بين قاصدي بيت الله الحرام، كما يقوم رجال الأمن بالتأكد من خلو المسارات المخصصة للمشاة من الجلوس حتى لا تعيق حركة المصلين والمعتمرين.

دور إنساني

وإلى جانب أعمالهم الميدانية الملموسة في حفظ الأمن وتسهيل التنقلات من وإلى المسجد الحرام لا يتوانى رجال الأمن العاملون بالحرم المكي عن تأدية دورهم الإنساني في مساعدة كبار السن للوصول إلى وجهتهم داخل المسجد الحرام، وكذلك مساعدة المحتاجين وإرشادهم وتوجيههم حيث يلمس كل زائر ومعتمر وقاصد لبيت الله الحرام هذه الصور الرائعة التي يقدمها رجال الأمن، ويثمنون ما يقومون به من أعمال ميدانية وإنسانية لخدمة قاصدي بيت الله الحرام من أجل أن يتفرغوا لأداء عباداتهم ونسكهم في أمن وأمان ويسر وسهولة.