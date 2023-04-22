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من مدينة الخبر

شاهد.. سماء السعودية تتلون بالألعاب النارية في أول أيام العيد

تستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد

العربية.نت - الرياض
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تلونت سماء السعودية أول أيام عيد الفطر بالألعاب النارية التي تشكل إحدى فعاليات الهيئة العامة للترفيه في برنامجها لعيد هذا العام 2023، حيث غطت الألعاب بوهجها وألوانها جميع مناطق السعودية، لتضاعف مستويات الفرح، وتهيئ لانطلاق بقية الفعاليات المتنوعة، التي تصاحب سكان المملكة خلال أيام عيد الفطر.

وشهدت مناطق انطلاق الألعاب النارية تجمعات كبيرة من السكان والزوار ابتهاجا بالمناسبة، حيث انطلقت الألعاب في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد.

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وتستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.

الألعاب النارية في أول ايام العيد
الألعاب النارية في أول ايام العيد

وكذلك بدأت الألعاب في الواجهة البحرية بالخبر، وفي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وفي الباحة في متنزه الأمير حسام، وفي حديقة تبوك المركزية. واتخذت الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة مقرا لاستقبال جمهورها، وفي نجران في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

الألعاب النارية في القصيم
الألعاب النارية في القصيم

وكذلك انطلقت الألعاب النارية في مدينة سكاكا بحديقة العزيزية، وشاهد أهالي بريدة الألعاب النارية في متنزه الملك عبدالله الوطني.

الألعاب النارية ..
الألعاب النارية ..

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابط للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.

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