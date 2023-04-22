شاهد.. سماء السعودية تتلون بالألعاب النارية في أول أيام العيد

تلونت سماء السعودية أول أيام عيد الفطر بالألعاب النارية التي تشكل إحدى فعاليات الهيئة العامة للترفيه في برنامجها لعيد هذا العام 2023، حيث غطت الألعاب بوهجها وألوانها جميع مناطق السعودية، لتضاعف مستويات الفرح، وتهيئ لانطلاق بقية الفعاليات المتنوعة، التي تصاحب سكان المملكة خلال أيام عيد الفطر.

الألعاب النارية تضيئ سماء مدن المملكة في أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن #فعاليات_العيد 🎇😍#عيشها❤️#عيشها pic.twitter.com/eM0LTLogiD — فعاليات العيد (@orn836) April 22, 2023

وشهدت مناطق انطلاق الألعاب النارية تجمعات كبيرة من السكان والزوار ابتهاجا بالمناسبة، حيث انطلقت الألعاب في الرياض من خلال منطقة بوليفارد رياض سيتي، ومدينة أبها في حديقة الصفا، ومدينة جدة على ممشى البروميناد.

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وتستمر عروض الألعاب النارية فيها لمدة 3 أيام، إضافة إلى عروض درونز في ثاني وثالث أيام العيد.

وكذلك بدأت الألعاب في الواجهة البحرية بالخبر، وفي حائل في طريق المغواة الترفيهي للاحتفالات، وفي الباحة في متنزه الأمير حسام، وفي حديقة تبوك المركزية. واتخذت الألعاب النارية في مدينة عرعر من حديقة مقرا لاستقبال جمهورها، وفي نجران في حي النهضة، وفي المدينة المنورة بحديقة الملك فهد المركزية، وفي مدينة جازان بممشى الكورنيش الشمالي.

وكذلك انطلقت الألعاب النارية في مدينة سكاكا بحديقة العزيزية، وشاهد أهالي بريدة الألعاب النارية في متنزه الملك عبدالله الوطني.

ودعت الهيئة العامة للترفيه الجميع إلى زيارة منصة عيشها على الرابط للاطلاع على تفاصيل فعاليات برنامج احتفالات العيد 2022.