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(من اشتباكات الخرطوم - (أرشيفية- فرانس برس
السودان

السعودية وبريطانيا تؤكدان أهمية وقف التصعيد بالسودان وتوفير الحماية للمدنيين

الجيش السوداني أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة

العربية.نت
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أكد وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي مساء الجمعة أهمية وقف التصعيد في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السعودية على تويتر إن الأمير فيصل وكليفرلي ناقشا في الاتصال الهاتفي "مجريات الأحداث في السودان مع التأكيد على أهمية وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة وإنهاء العنف وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه".

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وكان الجيش السوداني قد أعلن موافقته على هدنة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة "لتمكين المواطنين من الاحتفال بعيد الفطر وانسياب الخدمات الأنسانية".

وجاء إعلان الجيش بعد أن أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة، بناء على تفاهمات دولية وإقليمية ومحلية.

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