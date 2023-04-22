14 برنامجاً ترفيهياً.. انطلاق فعالية "مكة تعايدنا"

تبدأ، اليوم السبت، فعالية "مكة تعايدنا" التي تنظمها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة في حي حراء الثقافي، وتستمر لمدة 7 أيام تزامناً مع إجازة عيد الفطر.

وتجمع "مكة تعايدنا"، العديد من الأنشطة المتنوعة والمُخصصة لجميع الفئات العمرية من سكان وزوار مكة المكرمة في مكان واحد، وتهدف الفعالية إلى رفع جودة الحياة وإثراء تجربة سكان البلد الحرام وزواره.

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وتقدم الفعالية للزوار رحلة مليئة بالترفيه المتنوع داخل حي حراء الثقافي الذي أنشئ وفقًا لمعايير رؤية المملكة 2030، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، كما تقدم الفعالية التي تستوعب أكثر من عشرة آلاف زائر يومياً، أكثر من 14 برنامجاً مختلفاً يشمل جميع فئات سكان وزوار مكة.

وتشمل الفعاليات المعارض الفنّية؛ مثل مساء الجبل ومعرض الطّريق إلى مكة ومعرض جبال مكة، وفعاليات الأطفال مثل ساحات الألعاب الهوائية وساحة الألعاب الترفيهية والتعليمية ومسرح الطفل، إلى جانب عروض ضوئية صوتية تقام لأول مرة في مدينة مكة، مع إطلاق مسابقة "أجمل صورة" وتقديم جائزة يومية للمبدعين والمصورين.