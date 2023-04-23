محمد عبده في حفل أبها: الفن والثقافة يحظيان باهتمام كبير

انطلاقا من الحفلات الفنية التي تنظمها هيئة الترفية بمناسبة عيد الفطر، أحيا فنان العرب محمد عبده أولى هذه الحفلات في أبها على مسرح جامعة الملك خالد، وعايد جمهوره بأغنية العيد التي علقت بأذهان الأجيال وهي "من العايدين".

وقال خلال المؤتمر الصحافي الذي سبق الحفلة، إن "الفنون والثقافة هي مرآة الشعوب، ونحن مرآة شعوبنا، والآن الفن والثقافة يحظيان باهتمام كبير وجميل جدًّا، يُعوض ما فاتهما من ظلم وتعتم عليها. ولكي تعرف الشعوب لا بد من معرفة ثقافتها وتراثها".

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وأعرب عن أمله بأن يكون قد اختار من الفقرات ما يتناسب مع أذواق الموجودين، سواء في الحفل، أو على الهواء".

وتوالت بعد ذلك الفقرات الغنائية التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "الأماكن، وما عاد بدري، وظبي الجنوب، ومثل صبيا، والمعازيم، وصوتك يناديني، وأيوه، وفوق هام السحب".. تخللها العديد من المواويل التي أبدع فيها، فيما توالت طلبات الجمهور ولباها بكل حب وتقدير لعشاقه في جنوب السعودية.